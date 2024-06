Uma mulher foi achada morta e com sinais de espancamento em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG), na tarde desta quinta-feira (13/6). Os militares foram acionados por volta das 14h e encontraram o corpo em uma área de loteamento no Bairro Parque Olímpico. A mulher estava com o rosto ensanguentado.

A PM suspeita que ela tenha morrido após uma sequência de pedradas e pauladas. Um funcionário que trabalhava no local — um loteamento novo ainda sem edificações — encontrou o corpo e ligou para o 190, informou a polícia. Um pedaço de madeira e uma pedra suja de sangue foram encontrados perto da vítima.



Os militares buscam, agora, identificar quem é a mulher para depois tentar encontrar o suspeito do homicídio e levantar a motivação do crime.

Ainda conforme a Polícia Militar, não havia registro de pessoa desaparecida com as características da vítima até a publicação deste texto. A Polícia Civil vai investigar o caso.