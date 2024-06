O SBT/Alterosa vai exibir, nesta sexta-feira (14/6), uma entrevista exclusiva com Evelyn Eduarda, a mãe do pequeno Heitor, assassinado em 23 de maio deste ano, dia do seu aniversário de 9 anos, no Bairro Areias De Baixo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além da criança, foram vítimas do homicídio triplo, o pai dele, Felipe Moreira Lima, de 26 anos, e uma prima, Laysa Emanuele, de 11. A entrevista será exibida no Alterosa Alerta, às 12h20, com a apresentação de Renato Rios Neto.



Evelyn, a dona da casa, recebeu a repórter Susana Vieira e falou sobre o garoto alegre que sonhava em ser um jogador de futebol profissional. A mãe ressaltou a relação de amizade que o menino tinha com a prima. A garota estava vivendo com a família porque seus pais estão presos.

Veja um trecho da entrevista:

Relembre o caso

O que era para ser uma comemoração em família virou uma tragédia no Bairro Areias De Baixo. Dois homens armados invadiram a festa de aniversário de 9 anos de Heitor Felipe Moreira de Oliveira e atiraram contra as pessoas na celebração. O aniversariante, o pai dele e a prima morreram no local.

Felipe era o alvo de assassinos por causa do tráfico de drogas no Morro Alto, em Vespasiano, na Grande BH, e estava em guerra com traficantes do Bairro Bela Vista, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Os líderes do tráfico do Bairro Bela Vista queriam que Felipe comercializasse os entorpecentes fornecidos por eles, mas Felipe já tinha um fornecedor e não queria fechar parceria com os traficantes do Bela Vista. O pai e a família estavam recebendo ameaças de morte há pelo menos três meses.

Felipe foi baleado ao menos 12 vezes e Heitor quatro, na boca, costas, queixo e pescoço. Além das três vítimas que morreram, outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas a uma unidade de saúde. Uma adolescente, de 13 anos, foi baleada na canela. Uma jovem, de 19, foi ferida na nádega e uma mulher, de 41, foi baleada nas costas e cintura, está em estado grave. A vítima de 13 anos recebeu alta.

Os suspeitos

A identificação dos suspeitos foi feita a partir de vídeos conseguidos pela Polícia Civil, que mostram quando os criminosos se aproximavam do local da festa e fizeram comentários. São eles: os irmãos Flávio Celso da Silva, vulgo “Alemão”; Leandro Roberto da Silva, o “Beirola”; Fabiano Alves Campos, o único que não tem apelido; Agnes Darnlei Santos Nascimento, o “Biscoito”, e Marcelo Alves Rodrigues, que tem duas alcunhas, “Tio Gordo” e “Bola Sete”. Entre os cinco, dois seriam mandantes e três, executores.

Um sexto envolvido, Yago Pereira de Souza Reis, de 24 anos, está preso. Ele foi baleado no dia do crime e foi capturado.

O sonho do futebol

Heitor, que sonhava em ser um jogador de futebol profissional, era atleta da categoria de base do Atlético. Em redes sociais, o menino compartilhava a trajetória no esporte e afirmava que não iria desistir do sonho de ser atleta.

O clube postou uma homenagem ao garoto em suas redes sociais. “É com muita dor que todos no Galo lamentam profundamente a perda trágica de Heitor Felipe, aos 9 anos, na noite de ontem (23), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, vítima de homicídio durante a festa de seu aniversário”, escreveu.

Segundo o Atlético-MG, Heitor foi atleta do clube na iniciação – que engloba as categorias abaixo de 14 anos – e era acompanhado e participava de treinos mensais.