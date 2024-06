O juiz da 11ª Vara Criminal de Belo Horizonte e um defensor público foram ameaçados por um homem de 27 anos durante audiência de custódia no Fórum Lafayette, na Região Central de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (12/6). O réu teria afirmado que chamaria pessoas para “pegar” os juristas.





Pedro Lucas Bispo Ferreira foi condenado em 2023 a 7 anos e 4 meses de prisão por roubar a arma do segurança de uma padaria no Bairro Carmo, em 2015. Na ocasião, o acusado teve o direito de recorrer da pena em liberdade. No entanto, após ter os recursos negados e a prisão mantida, em fevereiro deste ano, o juiz 11ª Vara Criminal José Xavier Magalhães Brandão expediu o mandado de prisão.





O homem foi detido pela segunda vez em junho deste ano e estava com uma audiência de custódia agendada para a tarde de ontem. A sessão aconteceu de forma híbrida, com a presença do réu, defensores e testemunhas. No entanto, foi suspensa depois que Pedro Lucas desacatou e ameaçou seu advogado e o magistrado.





Leia também: Detentos cavam buraco na parede e fogem de penitenciária em Minas

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um boletim de ocorrência foi registrado pela ameaça. Após o ocorrido, o juiz decidiu pela manutenção da prisão, em regime fechado, e determinou que a ocorrência fosse enviada ao Ministério Público de Minas Gerais para “as providências cabíveis”.

Conforme denúncia do MPMG, Pedro Lucas roubou a arma do segurança de uma padaria no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em janeiro de 2016. Na ocasião, ele estava armado, rendeu a vítima e obrigou que entregasse o equipamento. Durante as investigações e mediante imagens do sistema de segurança do estabelecimento, a Polícia Civil o identificou e o prendeu. Ele foi condenado por roubo mediante grave ameaça.