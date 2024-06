Segundo relato do homem à Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, estava utilizando uma calça de motocross preta com detalhes fluorescentes que era da vítima

Um morador de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi surpreendido em um restaurante no último domingo (9/6) após reconhecer o suspeito de invadir e furtar roupas e duas armas de fogo em sua residência.

Segundo relato à Polícia Militar (PM), o suspeito, de 41 anos, estava utilizando uma calça de motocross preta com detalhes fluorescentes que era da vítima e foi levada juntamente com outras peças durante a invasão, no dia 7 de junho.

Leia também: Operação combate roubo de gado na região de Abaeté

O suspeito também foi reconhecido por uma deficiência em uma das mãos. Toda a ação na casa foi registrada por câmeras de monitoramento. (Veja o vídeo)





De acordo com o Boletim de Ocorrência, a corporação recebeu informações de que havia um homem contido por populares em um restaurante. Os policiais consultaram o sistema e constataram um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela Justiça em Patos de Minas.

Os militares realizaram ainda buscas nas mochilas que estavam com o suspeito e encontraram mais pertences da família, além de duas pedras de crack.





Depois de ser levado à delegacia, o suspeito confessou o furto e alegou que foi informado por outra pessoa sobre as armas de fogo na casa e que cometeu o crime pois precisava pagar suas dívidas por drogas. O homem ainda afirmou que era ameaçado, por isso não poderia falar sobre os demais envolvidos no furto. A Polícia Civil investiga o caso.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata