Mulher é encontrada morta e perícia aponta que estava no local há 2 meses

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 53 anos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cujo corpo teria ficado cerca de dois meses sem ser encontrado dentro da própria casa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar e a família após sentirem um forte cheiro no entorno da residência da mulher.

O irmão da moradora morta foi chamado até o local, no Bairro Custódio Pereira, por conhecidos. Nesta quarta-feira (12/6), ele pulou o muro do imóvel com ajuda de vizinhos e encontrou o corpo da mulher. Ela estava morta na cama e o corpo se encontrava em processo de esqueletização. O fato chamou a atenção da família e dos policiais.

Além de a decomposição estar avançada, a perícia da Polícia Civil ainda encontrou talões de contas da mulher que datavam de dois meses, o que reforçou a tese de que a morte aconteceu nessa época.

Vizinhos disseram que se tratava de uma mulher reservada e sem muito contato com outras pessoas na região. Familiares confirmaram que não viam nem tinham notícias dela há semanas. Não foi possível perceber no corpo marcas de violência e a Polícia Militar informou que não havia sinais de arrombamento ou de invasão na casa.

A causa da morte ainda depende do resultado da necropsia.