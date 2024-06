Uma nova tendência está emergindo no mundo das celebrações de aniversário. Ainda tímida, a festa solidária não se preocupa com a quantidade de presentes recebidos, mas sim com as doações feitas para causas nobres. Em vez de bens materiais, o anfitrião estimula os convidados a fazer uma doação a uma instituição sem fins lucrativos ou a um projeto social. Foi o caso de Verlaine Fatima Martins Costa, que escolheu a Casa de Apoio Aura, no bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte, que acolhe pacientes de zero a 17 anos em tratamento de câncer, para presentear.

A ideia, simples mas eficiente, pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. A lógica é fácil: em vez de uma lista de presentes, o aniversariante sugere que os convidados façam doações para uma causa beneficente de sua escolha. Na comemoração, em setembro do ano passado, Verlaine cadastrou seu evento no site opresentedobem.com.br, que apoia mais de 80 ONGs e selecionou a Casa Aura para receber dos seus convidados doações em dinheiro.

“Foi a primeira vez que fiz essa escolha. Minha sogra já apoiava a causa e me apresentou, achei uma ótima oportunidade de ajudar. Essa instituição traz um pouco de esperança e amor à vida de crianças e adolescentes, assim como de suas famílias, que enfrentam desafios de saúde, emocionais e financeiros”, afirma. Além da arrecadação, Verlaine diz que conseguiu divulgar a organização e criar uma "corrente do bem" para que mais pessoas aderissem à tendência.

Para a instituição, que acolhe atualmente 25 pacientes em tratamento de câncer, doenças hematológicas e transplantados, o aniversário solidário gera recursos financeiros e materiais essenciais para o seu funcionamento. A gerente financeira da casa, Andrea Pires, diz que, além de fortalecer os laços de empatia e solidariedade, a ação fornece apoio material e visibilidade a ONG. "As doações podem incluir alimentos, produtos de higiene, roupas, material escolar e até mesmo contribuições em dinheiro", declara Andrea.



Como posso trocar meu presente por uma doação?

Seja em aniversários, casamentos ou qualquer celebração, os interessados podem aderir à prática por meio do site O Presente do Bem. Lá, o interessado cadastra o evento gratuitamente e escolhe a ONG de preferência. Em seguida, uma página exclusiva para a festa é disponibilizada e pode ser divulgada para os convidados através de um link. Depois disso, em vez de presentes, o organizador vai receber doações que serão direcionadas ao projeto social escolhido.



Após a realização do evento, o site envia um relatório com toda a prestação de contas contendo o valor individual de cada participante e o total arrecadado, além de um depoimento do projeto social beneficiado.

No caso da Casa Aura, as doações podem ser feitas também por PIX direto na conta da instituição. "No ano passado foram quatro aniversários, mas aceitamos qualquer tipo de comemoração e evento. Seja como for para nós é maravilhoso", reitera Andrea.

A Casa de Apoio Aura, que acolhe pacientes de zero a 17 anos em tratamento de câncer Alexandre Silva

Solidariedade no Brasil

As iniciativas de substituir presentes de aniversário por doações para o terceiro setor evidenciam a vocação dos brasileiros para a solidariedade.

O país passou da 54ª para a 18ª posição no ranking das populações que mais doaram dinheiro para organizações sociais e que mais ajudaram desconhecidos, de acordo com o World Giving Index, relatório anual que recolhe dados de 140 países. “As doações são indispensáveis para as organizações que atuam nas mais diversas causas e na transformação social; aqui na Aura elas nos ajudam a cuidar de centenas de vidas.”, finaliza Andrea Pires.

