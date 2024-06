O Samu foi acionado e confirmou morte do adolescente no local do acidente

Um adolescente de 15 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus na noite dessa sexta-feira (14/6), no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem andava de bicicleta pela Rua Sambaíba quando foi atingido pelo ônibus, na altura do número 85.

A roda direita passou sobre a cabeça do adolescente, que fez aniversário na última segunda-feira (10/6). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do jovem ainda no local do acidente.

O corpo da vítima foi retirado pelos bombeiros com a utilização de almofada pneumática após a realização dos trabalhos periciais da Polícia Civil.