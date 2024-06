Um acidente entre carro e caminhão deixou quatro pessoas feridas, causou um incêndio e fechou a BR-040, em Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (16/6).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro bateu na traseira do caminhão que transportava minério e começou a pegar fogo no acostamento na altura do km 565, no sentido Rio de Janeiro.

Os quatro passageiros do carro conseguiram sair antes do início do incêndio. Todas as vítimas, sendo uma em estado grave, foram socorridas e transportadas pela ambulância da concessionária Via-040.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local fazendo a gestão do trânsito. O sentido Rio de Janeiro está fechado. O trânsito flui com lentidão em mão-dupla pelo sentido Belo Horizonte. Há ao menos dois km de engarrafamento.

O carro, um Chevrolet Celta, foi totalmente incendiado. O fogo se alastrou para parte traseira do caminhão e se propagou também para a vegetação marginal. Os bombeiros controlaram o fogo às 10h15.

A ocorrência segue em andamento. A PRF e a concessionária da pista estão no local para fazer a retirada dos veículos envolvidos.