Um homem sofreu lesões na boca e na garganta ao ingerir um líquido tóxico que se encontrava dentro de uma garrafa de água. O incidente ocorreu na última quinta-feira (13/06) no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, durante o Encontro Nacional da Cultura de Povos de Matriz Africana (ÈGBÉ), que reuniu povos de terreiros de todo o Brasil.

Segundo Cristiane Osundayó, advogada de São Paulo responsável pelo caso junto com um advogado de Belo Horizonte, a garrafa se encontrava no quarto da vítima e estava lacrada. Assim que foi constatado que o conteúdo da garrafa não era água, todas as garrafas nos quartos dos hóspedes foram substituídas e os participantes do evento foram alertados.

“Ele colocou água no copo. Teoricamente seria uma água. Ao ingerir, queimou a boca e teve uma reação. Aparentemente se trata de água sanitária, mas não temos ainda essa confirmação. Nós vamos aguardar o laudo pericial para constatar que tipo de líquido realmente estava dentro dessa garrafa”, afirma a advogada.

A polícia foi acionada e a garrafa contaminada, assim como todas do mesmo lote, foram recolhidas para perícia. A vítima, que é natural do Amazonas, voltou para seu estado natal e o evento seguiu normalmente até seu encerramento, neste domingo (16/06). A Guarda Civil Municipal prestou apoio devido ao incidente até a finalização do encontro.

“Desde o princípio houve - e até o momento há - uma preocupação em relação à saúde. Até porque na religião de matriz africana nós temos muitos idosos e crianças, então houve essa comoção, esse temor em relação ao que estaria acontecendo. Mas todos foram muito bem orientados e todas as medidas foram tomadas para que nada chegasse até eles que pudesse trazer algum tipo de lesão”, afirma Cristiane.

A reportagem entrou em contato com o Sesc, mas ainda não teve retorno.