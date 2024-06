A Copasa começa na tarde desta segunda-feira (17/06) obras na Pampulha, em Belo Horizonte, para garantir o funcionamento do interceptor de esgoto – que é uma rede de grande diâmetro responsável por receber o esgoto coletado na região e conduzi-lo até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Ribeirão do Onça. A empresa estatal informou que irá substituir o trecho da tubulação localizada no Bairro São Luiz, na Pampulha.







Segundo informou a companhia, as obras visam proteger o sistema e renovação da tubulação, construída há mais de 30 anos, de forma evitar que a Lagoa da Pampulha seja o destino do esgoto, em um eventual extravasamento da rede.





Investimento





A Copasa informou que serão investidos R$13 milhões e as intervenções serão realizadas a partir do Novo Método Austríaco de Tunelamento (NATM) – Método Não Destrutivo, cuja execução é totalmente subterrânea, com a tubulação sendo implantada por meio de um túnel que atravessará por baixo da Avenida Antônio Carlos, gerando menos impacto e transtornos para a população, segundo a companhia.

A empresa irá implantar aproximadamente 175 metros de interceptor, alterando o diâmetro original para 1.800 milímetros, o que garantirá a condução da vazão do esgoto, que pode chegar a 2 mil litros por segundo na região.





Devido à complexidade dos serviços, as obras, que ficarão concentradas na Praça Aleijadinho, no Bairro São Luiz, serão realizadas em etapas. As equipes irão trabalhar 24 horas por dia, para agilizar o processo.

Trânsito

A previsão é que todo o serviço seja concluído em 8 meses. Um trecho da Avenida Octacílio Negrão de Lima, entre a Alameda das Latânias e a Carlos Luz, será interditado, mas Copasa garante que o impacto será mínimo.