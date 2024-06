Uma mulher, de 26 anos, foi agredida com chutes e socos na noite desse domingo (16/6), no bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 33 anos, é companheiro dela.

Segundo o boletim de ocorrência, populares relataram que a mulher saiu de um carro na companhia de um homem que a agrediu com socos e chutes em via pública.

A mulher chorava muito e gritava por socorro. Com os gritos da vítima, populares interviram na briga e separaram o casal. O suspeito fugiu.

Ainda de acordo com o relato de testemunhas, o suspeito é um homem conhecido como Biscoito, mora em um beco na Vila Cafezal, no Aglomerado da Serra, e tem uma união estável com a vítima.

A Polícia Militar foi até o endereço do homem, mas ele não foi localizado. Vizinhos relataram que o casal tem um relacionamento conturbado, com casos de violência constante. Os militares localizaram ainda dois boletins de ocorrência por lesão corporal e ameaça.

A mulher foi socorrida para o Hospital João XXIII com sangramento, inchaço e lesões na face. A equipe médica relatou que ela está estável, mas que precisa de cuidados e segue em observação.

Até o momento, o homem não foi localizado.