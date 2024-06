Um homem de 34 anos foi executado na noite de sábado (15/6) com três tiros na cabeça em São José do Itueto, distrito de Santa Rita do Itueto, durante festa de inauguração de um calçamento.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada e lhe foi informada que um homem encapuzado disparou os tiros e fugiu a pé.

O crime ocorreu em meio a uma aglomeração de pessoas e a vítima morreu no local. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares e o suspeito ainda não foi localizado.

A motivação do crime ainda será investigada.