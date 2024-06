Antes da estreia da seleção da Ucrânia na Eurocopa, nesta segunda-feira (17) contra a Romênia, um pedaço da arquibancada do estádio de Kharkiv, destruído pelos bombardeios russos, foi exposto em Munique, um ato do qual a lenda do futebol ucraniano Andriy Shevchenko participou.

Essa exposição temporária foi inaugurada em um praça central da capital bávara, que é cidade-irmã de Kiev desde 1989, ante várias centenas de torcedores da seleção ucraniana.

Assentos amarelos e azuis, as cores da bandeira ucraniana, destruídos e unidos por um pedaço da vala de segurança do estádio Sonyachny de Kharkiv, no nordeste do país, foram expostos ao pé da estátua de Maximiliano I, duque de Baviera.

Essa praça esportiva de 5.000 lugares foi construída em 2011 para servir de campo de treinamento durante a Eurocopa-2021, mas foi bombardeada e ficou destruída e inutilizável em maio de 2022.

Os organizadores quiseram com esse ato, coincidindo com a Euro, colocar o foco na destruição de instalações esportivas na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

"Significa muito para mim estar aqui. Esse pedaço do estádio que serviu para a preparação da Eurocopa-2021 da Ucrânia, foi completamente destruído pelos russos", denunciou Shevchenko.

"Hoje iniciamos nosso torneio, com uma equipe no campo de futebol, mas com milhões de soldados defendendo a Ucrânia. Estamos unidos", acrescentou o Bola de Ouro em 2004.

A seleção ucraniana estreará na Eurocopa nesta segunda-feira contra a Romênia em Munique às 10h (horário de Brasília).

A Federação Ucraniana recordou que 77 estádios de futebol ficaram destruídos em todo o país desde o início do conflito e um total de mais de 500 instalações esportivas, o que obrigou muitos atletas a saírem do país para que pudessem se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris (de 26 de julho a 11 de agosto).

Esse pedaço da tribuna será exposto na sexta-feira em Düsseldorf (oeste), onde a Ucrânia jogará sua segunda partida contra a Eslováquia e depois em Stuttgart em 26 de junho, cenário do terceiro encontro da fase de grupos, contra a Bélgica.

