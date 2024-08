Um homem foi preso com 20 quilos de carne que foram furtados de um supermercado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (27/8). Seguranças perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar. O suspeito tem uma série de passagens pelo sistema policial.

A ocorrência foi registrada no Centro da cidade. Os militares confirmaram que o homem de 23 anos colocou vários pacotes de carnes bovina e suína em uma mochila.





Após receber informações que poderiam ajudar na identificação do suspeito, os policiais encontraram o suspeito próximo ao Mercado Municipal de Patos de Minas. Ele foi abordado e, na verificação da mochila, os militares encontraram os produtos furtados do mercado.

Boa parte do material pôde ser devolvido ao estabelecimento, sem prejuízo da sua qualidade. As passagens policiais do suspeito estão ligadas, em sua maioria, a crimes contra o patrimônio alheio.