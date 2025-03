Briga de trânsito tem moto jogada no chão e motorista no teto de carro

Uma suposta 'fechada' no trânsito provocou uma briga entre um motorista de aplicativo, de 59 anos, e um motociclista, de idade não informada.

O caso ocorreu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Imagens registradas por um motorista que passava pelo local mostram a confusão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o condutor do carro de aplicativo informou que o piloto da motocicleta chutou o retrovisor do veículo alegando que tinha sido fechado momentos antes.

Ao chegar no cruzamento, com o semáforo no vermelho, o motociclista parou a moto em frente ao carro.

De acordo com o B.O., p motorista afirma que desceu do carro para acalmar a situação, mas foi xingado e quase foi atingido por uma pedra jogada pelo motociclista.

A briga começa com o motociclista aplicando um soco com a mão esquerda no motorista, que tenta se defender e empurra a moto ao chão.

O piloto da moto então sobe no carro e pisa com força no capô e no teto, enquanto aplica novos golpes no condutor do veículo, que segue se defendendo.

Depois de descer do teto, o motociclista pergunta se o motorista queria "apanhar mais" quando o condutor do carro reclamou que o veículo tinha sido amassado e, na sequência, fugiu sem se identificar.

A policia pediu um exame de corpo de delito do motorista, que ficou ferido em vários pontos do rosto. Ele foi atendido por uma equipe do Samu, mas não quis ir a um hospital, embora tenha sido orientado a procurar atendimento médico.

O carro vai ser periciado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil.