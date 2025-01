Dois motoristas são mortos por policiais durante discussão de trânsito

O assessor parlamentar da Câmara de Vereadores do Rio, Marcelo dos Anjos, de 49 anos, foi morto nesse domingo (19/01) quando tentava entrar em um apart-hotel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde estava hospedado, mas a picape de um policial civil estava estacionada na entrada da garagem.



Após Marcelo buzinar diversas vezes, o agente atirou cinco vezes contra o assessor, que morreu na hora.

Dois casos em um dia

Também ontem, um policial militar, que dirigia um táxi, matou o motorista Rafael Pomposelle, de 38 anos, na rua Estrela, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio.



O táxi do PM teria batido no carro e o motorista saiu do veículo armado, momento em que o policial atirou de dentro do táxi.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada por volta das 5h da manhã para socorrer a vítima. Contudo, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 4° BPM (São Cristóvão) também foi ao local para checar a ocorrência. Ao chegarem, os agentes encontraram Rafael já morto.



O PM que efetuou os disparos permaneceu no local até a chegada das autoridades para prestar seu depoimento.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga os dois casos.