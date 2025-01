Homem é morto após discussão por vaga de carro em hotel da Barra da Tijuca

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste domingo (19) em frente a um hotel na Avenida Lúcio Costa, altura do número 3150, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Marcelo A. da Silva, de 49 anos, foi localizada por volta das 2h59, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, a morte teria ocorrido após uma discussão envolvendo um carro estacionado de forma irregular, que estaria bloqueando a entrada da garagem do hotel, próximo ao posto 4 da praia.

O corpo de Marcelo foi retirado do local às 6h30 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. Após a remoção, a área foi limpa, eliminando os vestígios de sangue na entrada da garagem.

O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias do crime.