Brasileira rompe estereótipos em filmes de ação em Hollywood

Nascida em Ribeirão Preto, São Paulo, a atriz Caroline Marie vem conquistando espaço em um gênero de Hollywood que tradicionalmente privilegia os homens: os filmes de ação. Radicada em Los Angeles desde 2022, ela se prepara para estrear no aguardado “Blow for Blow” (ainda sem tradução para o português), dirigido pelo mestre de jiu-jitsu e agora cineasta Rigan Machado. O longa-metragem tem lançamento previsto para fevereiro de 2025 nos Estados Unidos, onde Machado vive desde a década de 1980.

A brasileira Caroline Marie faz parte de uma pequena fração de mulheres em filmes de ação na indústria norte-americana. De acordo com uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, os homens continuam a dominar os filmes de ação, com apenas 16% dos personagens sendo interpretados por mulheres. “Grande parte desses papeis retrata mulheres indefesas, frágeis e fracas, que precisam ser salvas pelos homens”, comenta Marie, que vem desafiando os estereótipos amplamente vistos em Hollywood.

Em “Blow for Blow”, a atriz foi escalada pelo próprio mestre Rigan Machado, conhecido por seu trabalho com celebridades como Ashton Kutcher, Scarlett Johansson e Chuck Norris. Ele reconheceu em Caroline Marie os talentos necessários para interpretar Gina, integrante de uma gangue que luta para vencer, mesclando força física e profundidade emocional.

O preparo para o papel exigiu treinamento intensivo na academia de artes marciais de Machado, em Beverly Hills, Califórnia. A atriz já treinava taekwondo e jiu-jitsu, além de ter estudado técnicas específicas para cenas de ação com Luke J. I. Smith, no Reino Unido. "Para esse tipo de papel, é muito importante conhecer os golpes, mas também saber como adaptá-los para a câmera, utilizando técnicas de luta que não machuquem ninguém", explicou.

Em 2025, a brasileira começa as filmagens do thriller “The Killing Machine”, que aborda o tráfico de drogas e pessoas na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Na história, ela vive uma personagem que resgata jovens traficadas, forçadas a transportar a substância devastadora fentanil. Caroline Marie também faz parte do elenco de “Brothers Against Zombies”, onde interpreta uma personagem faixa preta que luta contra zumbis para impedir a destruição de toda a raça humana.

A trajetória de Caroline Marie reflete um movimento gradual de integração das mulheres na indústria de filmes de ação em Hollywood. De acordo com uma pesquisa da Annenberg Inclusion Initiative, da Universidade do Sul da Califórnia, 32% dos personagens com falas dos 100 filmes de maior bilheteria em 2023 eram mulheres ou meninas, sendo grande parte dessas produções da categoria de ação.

Essa estatística evidencia a importância de atrizes como Caroline Marie, que estão abrindo caminho em um gênero historicamente dominado por homens, enquanto promovem uma representatividade mais igualitária nas telas.

