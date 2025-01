PM mata homem durante briga de trânsito em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem, de 47 anos, foi morto por um policial militar de folga durante uma confusão na madrugada deste sábado (18/1) em Osasco, na Grande São Paulo. O caso ocorreu por volta das 5h30 na Rua Doutor Bento Vidal, no Bairro Novo Osasco.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares que estiveram no local foram informados por testemunhas que o PM atirou no homem durante uma discussão.

Os agentes foram então até o endereço da vítima, identificada como Filadélfo Rodrigues. Ele estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte no local.

O sargento Railton Menezes de Souza se apresentou na delegacia posteriormente. Em depoimento, ele disse que conduzia seu veículo pelo local quando foi fechado por outro automóvel. Em seu relato, ele afirmou que achou que era um assalto e que, por isso, atirou contra o motorista do outro carro.

O PM foi preso em flagrante e encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo.

Conforme a pasta, o carro do PM e a arma que ele utilizava foram apreendidos. A ocorrência foi registrada como homicídio no 5° DP de Osasco.