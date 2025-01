Homem finge roubo de Porsche por R$ 1 milhão e é preso

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em Rio das Ostras (RJ) nesta quinta-feira (16) um homem que realizou a falsa comunicação do roubo de seu veículo de luxo, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

Homem foi até a delegacia comunicar o roubo de um Porsche Cayenne 2023. Em depoimento, ele afirmou ter sido abordado por criminosos armados no bairro Ouro Verde, em Rio das Ostras (RJ), segundo a polícia.

Agentes identificaram contradições na história do homem. Eles também tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança do local onde supostamente o roubo teria sido cometido, e não identificaram nada.

Policiais, então, confrontaram o homem, que confessou o golpe. Seu objetivo era fraudar o seguro para receber a indenização, de aproximadamente R$ 1 milhão. Homem foi preso em flagrante.

Preso afirmou que não estava conseguindo arcar com as parcelas do veículo. Valor seria de aproximadamente R$ 26 mil por mês.

Polícia investiga se o homem já cometeu esse tipo de fraude anteriormente. Ele comunicou o roubo de outros dois veículos da marca Porsche em outras ocasiões. Prejuízo para as seguradoras pode chegar a aproximadamente R$ 2 milhões, segundo a Polícia Civil.

A identidade do homem não foi revelada, portanto o UOL não conseguiu entrar em contato com sua defesa. O espaço permanece aberto.