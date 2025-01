Casal constrói "bunker para o apocalipse" e estima gasto de R$ 100 mil

O casal brasileiro Maria Elizia Soares, de 26 anos, e André Luiz Freitas, de 27, está construindo um bunker em Joinville, Santa Catarina. A ideia surgiu com o objetivo de criar um espaço seguro, caso algum cenário sombrio se concretize.

Há quase dois anos, o casal dedica suas energias à construção de um bunker no terreno de seu sítio. A ideia foi de André, inspirado por suas raízes cristãs e histórias sobre o apocalipse, como revelou em entrevista à Marie Claire. Desde 2016 juntos, eles decidiram unir o desejo de um local seguro para armazenar mantimentos à preocupação com a possibilidade de tempos difíceis, iniciando o projeto.

No início, Maria Elizia admite que teve dúvidas e chegou a pensar que André estava "maluco". “Não vou negar, pensei: ‘Ele realmente acha que vai acontecer algo agora?’. Mas, ao ver sua determinação, resolvi ajudar. Não dava para deixá-lo sozinho, né?”, contou. “Minha mãe ficou muito preocupada porque começamos cavando manualmente. Chegamos a cavar 4 metros de profundidade e depois avançamos mais 3 metros.”

Ela também esclarece que, ao contrário do que muitos seguidores imaginam, o projeto foi planejado. “Contratamos um engenheiro. Mas eles ficavam surpresos. Ninguém espera esse tipo de construção no Brasil, ainda mais na nossa região”, explicou. No final, um profissional aceitou participar, o que, segundo ela, foi reflexo do entusiasmo do casal em realizar o plano.

A estrutura subterrânea ocupa uma área de 4,5 por 6,5 metros, com paredes de 20 centímetros de espessura, compostas de concreto e ferro. “Será apenas o essencial, sem luxo, porque, se precisarmos usar o bunker, será para sobrevivência. Teremos apenas armazenamento de alimentos e ferramentas importantes”, explica.

A expectativa é concluir o abrigo até abril deste ano, com um investimento mínimo estimado em R$ 100 mil. “Ainda faltam o revestimento interno, os acabamentos, os pisos e os móveis”, avalia Maria Elizia.

Nas redes sociais, Maria Elizia compartilha vídeos e fotos do processo de construção do bunker com seus seguidores. Além disso, ela comercializa um e-book em sua página, abordando técnicas de armazenamento doméstico.

Desde o início, seus vídeos ganharam ampla visibilidade, levando-a a se dedicar integralmente à produção de conteúdo. Embora monetizar esse trabalho não estivesse nos planos iniciais, o casal decidiu aproveitar a oportunidade. Atualmente, a renda principal deles vem da monetização dos vídeos no TikTok.



Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges