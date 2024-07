Um vídeo flagrou o momento em que os motoristas de um carro e de um caminhão se desentendem após quase colidirem em ultrapassagem na pista da PR-423.





Os veículos quase colidem duas vezes. Em seguida, o motorista desce do carro e começa a desferir golpes contra a lateral do caminhão.





Em retaliação, o outro condutor dá ré no caminhão e arrasta o carro. Após esse movimento, o motorista do veículo de passeio se pendura na porta do de carga e desfere socos na altura da janela.

O dono do carro desce da lateral do caminhão, e, em seguida, o veículo de carga segue caminho.





A Polícia Civil do Paraná está apurando o caso e realizando todas as diligências cabíveis para estabelecer a dinâmica do fato. De acordo com a companhia, o condutor do carro foi identificado e será ouvido nos próximos dias.





