Anna Carolyne, de 27 anos, foi morta pelo companheiro no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro

O Ministério Público do Rio pediu, nessa segunda-feira (23/7), a prisão preventiva de Magno Gomes dos Santos, de 30 anos, acusado de agredir e matar a companheira Anna Carolyne Bernardo da Silva, de 27. O crime aconteceu na residência do casal, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, em setembro do ano passado.



A denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Alexander Araújo e ajuizada junto à 3ª Vara Criminal da Capital, relata que as agressões que resultaram na morte de Anna Carolyne foram praticadas em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), uma vez que Magno mantinha relacionamento com a vítima há seis anos.



O documento afirma ainda que o crime foi cometido de maneira cruel, já que o denunciado desferiu diversos golpes com instrumento perfurocortante no pescoço da esposa e a agrediu com socos no rosto. O acusado alegou que quis fazer uma traqueostomia depois de a vítima convulsionar em casa.

Veja: mulher suspeita de traição e joga soda cáustica no pênis do marido

A reportagem da Super Rádio Tupi conversou com Cristiane Conceição, mãe da vítima, que falou sobre a importância no avanço do caso.

“A morte da minha filha foi muito prematura. Ela foi vítima de feminicídio e não dá para levar isso apenas como uma característica. Não dá mais para a gente achar que é mera coincidência a morte de tantas mulheres vítimas de homens que tiram e ceifram a vida das nossas meninas”, disse Cristiane.

Se condenado por feminicídio, Magno pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão.

De acordo com a defesa da família da vítima, a denúncia ainda está sendo analisada pela Justiça do Rio.