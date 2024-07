Um vídeo flagrou o momento em que um militar aponta uma arma para o pescoço de outro homem e, em seguida, desfere um soco no rosto dele, apesar de não ter havido reação. O agente não estava fardado no momento, mas foi identificado como Jair Nunes Alves, major da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar do Pará (PMPA) no município de Alenquer. De acordo com a corporação, o policial foi afastado do cargo.





O áudio do vídeo revela que a pessoa que gravava a cena era esposa do homem agredido e que a filha, uma criança, como mostram as imagens, também estava presente. Enquanto registrava a abordagem, a mulher anunciava que estava gravando, e o militar chega a acenar para câmera.

Leia também: Sargento da PM é esfaqueado durante discussão; suspeito morreu





Outros agentes militares, fardados e armados, estavam no local. Ao fundo do vídeo, é possível ver outro homem sendo abordado.

Leia também: PM citou Racionais MC’s para tentar justificar abordagem que matou jovem





Em determinado momento, a esposa diz que o celular dela não será tomado pelos outros agentes. “Estou no meu direito, aqui com a minha filha, viemos comprar uma cerveja”, diz. Logo em seguida, o major desfere um soco contra o homem.





Em nota, a PM do Pará informa que “não compactua com desvios de conduta na corporação e ressalta que o agente foi afastado das funções. Um Inquérito Policial Militar vai apurar a conduta de todos os policiais envolvidos no caso”.

Leia também: Estuprador chamado de 'Coxinha' e um dos mais procurados do país é preso





Apesar de ter sido exonerado da função de comandante, Jair Nunes foi transferido para o Comando de Policiamento Regional I (Santarém) por “necessidade do serviço”, de acordo com boletim geral da PMPA emitido nessa segunda-feira (22/7).





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata