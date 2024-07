O youtuber Felipe Neto é o novo sócio do Instituto Conhecimento Liberta (ICL). O anúncio foi feito nesta terça-feira (23/7), durante o ICL Notícias – 1ª Edição. O criador de conteúdo se une aos sócios fundadores da plataforma de educação e produção de jornalismo independente, Eduardo Moreira e Rafael Donatiello – que também ocupa a cadeira de CEO da empresa. Para o influenciador, esse é um passo importante para combater o conservadorismo no país.





“Sou um grande admirador do ICL já há algum tempo. É fundamental que o grande público tenha acesso a um veículo progressista em um país dominado pelo conservadorismo. Por acreditar no propósito do ICL, senti que deveria fazer parte dessa mudança e incentivar ainda mais a guinada do projeto”, afirmou Felipe durante o noticiário.





O ICL se auto intitula dona do “maior jornal independente do país, além de uma plataforma de educação com mais de 75 mil assinantes em mais de 70 países”. O Instituto também tem um portal de notícias on-line e uma programação de telejornalismo no YouTube e outras plataformas de vídeo. Além disso, oferece cursos relacionados à política, cultura e fatos históricos, bem como aulas focadas em melhorias nos currículos.





É com muito orgulho que anuncio que sou o novo sócio do ICL.



Vamos alçar voos cada vez maiores e levar uma mídia humanista e progressista para a casa de mais e mais brasileiros.@ICLNoticias @ICliberta https://t.co/nAPoOZVI16 — Felipe Neto ???? (@felipeneto) July 23, 2024

O youtuber tem mais de 17 milhões de seguidores no X, 17,4 milhões no Instagram e mais de 46 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e é considerado um dos nomes mais influentes da internet brasileira. “Juntos, eles irão potencializar a difusão de conteúdo de qualidade, conhecimento e educação para ainda mais pessoas em todo o Brasil”, disse o site em comunicado.





“O Felipe é o melhor do país na criação de conteúdo para redes, o que será sensacional para o ICL. Além disso, ele possui uma capilaridade gigantesca na internet brasileira. Juntos podemos levar conhecimento e informação de qualidade para cada vez mais brasileiros”, declarou Eduardo Moreira durante o anúncio.

‘Como enfrentar o ódio’

Além da parceria com o ICL, Felipe Neto também pretende falar sobre grupos de extrema-direita em seu novo livro, "Como Enfrentar o Ódio". A obra abordará como o discurso de ódio se espalhou no Brasil e como a informação de qualidade é a principal forma de combatê-lo. Ele também fará uma auto-reflexão sobre os pensamentos que compartilhava no início da carreira e como se tornou um dos principais nomes contra o autoritarismo na web brasileira.





O livro já vendeu mais de 10 mil cópias na pré-venda, batendo o recorde da editora Companhia das Letras. A obra vai ser lançada no início de setembro.