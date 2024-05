O youtuber, escritor e empresário carioca Felipe Neto lançará, ainda neste ano, “Como enfrentar o ódio”, pela editora Companhia das Letras. O novo livro, que ainda não teve a data de lançamento divulgada, é um relato pessoal do influenciador, que detalha as formas pelas quais o ódio tomou conta do país e esteve presente em sua vida.





Na obra, Felipe revisita eventos cruciais da história recente do país para explicar como a comunicação e informações de qualidade podem, segundo ele, combater as manifestações violentas que dominam, principalmente, a internet brasileira.





O anúncio oficial de lançamento foi feito nesta quinta (16/5), em seu perfil no X (antigo Twitter). No post, ele escreveu: "O livro se trata da jornada do ódio. Tanto o ódio que se espalhou pelo Brasil, chegou à Presidência, destruiu e matou centenas de milhares de pessoas e tentou me perseguir, arruinar minha imagem e me prender”, declarou. “Mas também o ódio interno que eu sempre senti e muitos de vocês também sentem. Nessa obra, vou mostrar como enfrentar e como vencer esse ódio, revelando segredos e bastidores de uma guerra midiática que quase ninguém soube o que de fato aconteceu”, completou.

Inimigo declarado do bolsonarismo, Felipe se envolveu em polêmicas desde a posse do ex-presidente Bolsonaro (à época sem partido, hoje representante do PL). Em 2021, o youtuber chegou a ser intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a pedido do vereador Carlos Bolsonaro (PL), depois de chamar o ex-presidente de “genocida” em suas redes sociais. O pedido foi arquivado e Felipe Neto não foi acusado de nenhum crime.





A publicação de “Como enfrentar o ódio” é um dos dois projetos misteriosos que o influenciador digital cita em seu perfil na internet, há meses. “Eu passei esse tempo todo escrevendo um livro. Eu coloquei toda minha alma dentro desse projeto”, afirmou em um vídeo divulgado nesta quinta. “Estou muito orgulhoso do trabalho que vem sendo desenvolvido”, acrescentou.

Clube do livro

Acompanhada da publicação da obra, o carioca também anuncia a criação do “Clube do livro Felipe Neto”, iniciativa gratuita e independente, com perfis já disponíveis nas redes e que iniciará suas atividades também neste ano.

“Eu estou muito feliz com esse novo momento da minha vida. Eu quero dar o melhor de mim para que a gente consiga levar mais literatura para dentro da casa de vocês e para que a gente possa ler juntos muitas obras, incluindo a que eu vou lançar”, disse.

O escritor aproveitou o espaço para informar aos seus fãs internacionais que que o novo livro também será publicado em Portugal, pela Objectiva, selo da Penguin Random House Grupo Editorial. “Só não posso garantir que vai ser lançado esse ano”, concluiu.

