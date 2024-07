A vice-presidente dos Estados Unidos e possível candidata à Presidência pelo partido democrata, Kamala Harris, expressa sua opinião sobre a política brasileira desde antes de ser candidata na chapa de Biden. Alinhada à pauta ambiental e democrática, teceu duras críticas acerca de acontecimentos que marcaram o Brasil, especialmente durante o governo Bolsonaro.

Em 2019, quando ainda era Procuradora-Geral da Califórnia, Kamala criticou veementemente as atitudes de Jair Bolsonaro (então presidente) com relação à Amazônia. O desmatamento na região entre agosto de 2018 a julho de 2019 foi de mais de 10 mil km quadrados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Além disso, as queimadas chegaram a tal ponto que houve um aumento de 300% dos focos de incêndio em um único dia (10 de agosto).

Kamala Harris criticou duramente Bolsonaro, chamando-o de "presidente tipo Trump". "Enquanto a Amazônia queima, o presidente do Brasil tipo Trump deixa madeireiros e mineradores destruirem a terra, e não está agindo. Trump não deveria fazer acordos comerciais com o Brasil até que o Bolsonaro reverta essas políticas caóticas e apague as fogueiras. Precisamos de liderança americana para salvar nosso planeta", argumentou.

Três dias depois, Kamala acusou Bolsonaro de ter encorajado as queimadas na Amazônia e rejeitado ajuda do G7 para combatê-las. "Trump declarou seu pleno apoio a Bolsonaro. Em um tempo em que o planeta depende da liderança americana, Trump falhou".

President Bolsonaro has actively encouraged the Amazon fires and rejected help from the G7 to combat them. Trump just pledged his full support to Bolsonaro.



At a time when the planet depends on American leadership, Trump has failed. — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 27, 2019

Ainda em 2019, Kamala expressou apoio aos indígenas brasileiros afetados pelas queimadas. "O fato de o presidente do Brasil, Bolsonaro, ter atiçado as chamas dos incêndios na Amazônia e enfraquecido a legislação que protege as terras indígenas colocou as pessoas em perigo", alertou.

Harris ainda disse que Bolsonaro deveria responder por tamanha destruição. "Qualquer destruição afeta a nós todos".

Brazil's President Bolsonaro must answer for this devastation. The Amazon creates over 20% of the world's oxygen and is home to one million Indigenous people.



Any destruction affects us all. pic.twitter.com/rbdtuHMXJ9 — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 24, 2019

Já em 2023, enquanto vice-presidente, Kamala se posicionou acerca do ataque aos Três Poderes em 8 de janeiro daquele ano. Durante a posse da embaixadora norte-americana no Brasil Elizabeth Bagley, Harris declarou que o ato foi um "claro ataque ao processo democrático" brasileiro.