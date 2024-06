Carro amassado ficou sobre a calçada e o corpo, coberto no asfalto

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (3). A vítima foi identificada como Luiz Bispo, de 28 anos.





Segundo a Polícia Militar, informações preliminares apontam que os três foram atropelados após um desentendimento com um motorista, que atingiu as vítimas de intencionalmente.

Outras duas vítimas, João Souza, de 23 anos, e Cauã Telássio, de 19, foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois jovens.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta de 5h45, altura da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e já encontraram o homem morto no local.