Ciclistas pedalam nus em São Paulo para pedir mais segurança no trânsito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de ciclistas foi à avenida Paulista, em São Paulo, na noite de sábado (15/3), para protestar contra mortes no trânsito e a poluição causada por veículos motorizados. Detalhe: eles estavam nus ou seminus.



Os manifestantes deram três voltas ao redor da praça do Ciclista, depois foram em direção à rua Augusta.



O ato, batizado de Pedalada Pelada, é realizado anualmente e faz parte de um movimento mundial que chama a atenção para a fragilidade dos ciclistas em meio ao trânsito, o World Naked Bike Ride. Há eventos do tipo na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos e em países da Europa.



A ideia em torno do nudismo é a percepção de que, sem roupas, os ciclistas se tornam mais visíveis para os motoristas, que então tomam distância mais segura e diminuem a velocidade. O protesto é aberto a todos.



No Brasil, em outros anos, o protesto tradicionalmente ocorreu no primeiro sábado de março em São Paulo. No fim de semana seguinte, costuma ser repetido no Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Alguns dos manifestantes levam pinturas corporais com frases pedindo menos carros e mais respeito aos ciclistas.