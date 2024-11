Mulheres começaram a discutir por causa de batida no trânsito

Duas mulheres foram detidas após uma briga de trânsito que começou no bairro do Leblon e terminou na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A confusão aconteceu na tarde dessa quarta-feira (6/11).





As identidades das duas envolvidas não foram reveladas.





Segundo a Polícia Militar, na discussão, uma das mulheres, que estava ao volante, avançou com o carro e a outra, que estava em frente ao veículo, acabou sendo arrastada no capô do carro de um bairro ao outro, por mais de 300 metros. Na delegacia, a motorista foi autuada por direção perigosa e lesão corporal.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a situação.