Homem foge da PM, tenta furar pneus de viaturas e atira em policiais

A abordagem de um motorista em um carro suspeito acabou com troca de tiros em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (27/3). Os policiais militares deram ordem de parada a um veículo com características parecidas de outro usado em crimes na cidade.

O condutor desobedeceu à ordem de parada na MGC-497 e acelerou. Enquanto fugia, o motorista jogou os chamados "miguelitos" na rodovia para tentar furar os pneus das viaturas da PM. Esses objetos são feitos de pregos retorcidos e soldados em formas pontiagudas. Apesar dos policiais terem escapado, pneus de três veículos de testemunhas foram danificados.

A polícia informou que o homem ainda atirou contra a equipe, que revidou. Ele foi atingido, parou o carro e precisou ser levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A PM também afirmou que o suspeito não corre risco de morte. Com o condutor estavam uma série de acessórios que poderiam ser usados em roubos.

No carro estavam um colete balístico, uma pistola calibre .380 com seis munições, dois bloqueadores de sinal, uma balaclava, além de mais "miguelitos". O carro tinha a placa clonada.

O homem preso já tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.