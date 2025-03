Homem é preso e picapes furtadas são recuperadas em BH

Um homem foi preso depois de confessar ter furtado picapes nos bairros Gutierrez e Sion, nas regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (28/3). Na operação policial, também foi apreendido um celular e um módulo de injeção, utilizado no furto de veículos.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima de que uma caminhonete branca, de modelo Fiat Strada, tinha sido furtada na Rua Almirante Alexandrino, no bairro Gutierrez, e que uma picape preta, também Fiat Strada, tinha sido furtado no bairro Sion.

Os militares iniciaram buscas e encontraram um veículo semelhante ao furtado no Gutierrez em movimento na Rua Pium-Í, já no bairro Sion, a aproximadamente quatro quilômetros de distância. Conforme o Sargento Will, responsável pela ocorrência, os policiais abordaram a picape, mas o motorista tentou fugir, sendo interceptado momentos depois.

Os militares confirmaram que se tratava do primeiro veículo furtado e, questionado, o motorista confessou ser o único responsável pelo furto das duas picapes. A segunda picape foi encontrada na região do bairro Anchieta, região vizinha à do Sion.

Dentro dela, foi encontrado um telefone celular e um módulo de injeção. Conforme o Sargento Will, o aparelho é utilizado para furtar veículos.

O homem foi preso e os materiais, apreendidos. A investigação do caso segue com a Polícia Civil.