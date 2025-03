BH: homem é preso por atropelar e matar jovem em situação de rua

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 32 anos foi preso por atropelar e matar um jovem de 26 anos em situação de rua na manhã deste sábado (29/03), na Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte. O incidente ocorreu próximo à Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 7h, o suspeito teria parado o veículo na rua, próximo ao Albergue Tia Branca, e encarado as pessoas que estavam em frente ao abrigo municipal de forma intimidadora. Momentos depois, entrou no carro, acelerou e jogou o veículo contra o grupo, invadindo o passeio.

Uma pessoa foi atingida e teve a morte constatada no local. O motorista fugiu, mas, em seguida, foi encontrado pela PM no Bairro Santa Tereza, onde foi preso e teve o carro apreendido.

Aos policiais, o autor informou estar machucado na região do tórax e do pescoço. Segundo sua versão dos fatos, ele teria sido cercado por cerca de 15 pessoas na Rua Conselheiro Rocha e uma delas teria lhe desferido duas facadas. Por isso, entrou no carro e saiu em alta velocidade.

O suspeito foi levado para a UPA Sul, onde recebeu atendimento, e depois foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil, que segue com a investigação do caso. Imagens da câmera de segurança do Albergue registraram a ação e foram recolhidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a PM, o suspeito tem uma passagem pela polícia por ameaça a frequentadores do Albergue Tia Branca registrada este ano. Também possui passagens por uso e tráfico de drogas, agressão e tentativa de homicídio.