Homem é espancado e morto por fazer manobra errada em beco com carro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um crime bárbaro, na noite desta sexta-feira (18/3), no Bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem, cujo nome não foi revelado, foi morto por espancamento por quatro pessoas. Ele fez uma manobra com seu carro, um Sandero, e que desagradou aos agressores.

Um dos envolvidos no espancamento, um homem de 20 anos, foi preso. A polícia procura por outros três, entre 19 e 22 anos, que participaram do crime e ajudaram no linchamento.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a corporação recebeu um chamado para atender a um atropelamento. No local, o corpo de um homem, caído ao solo, com várias escoriações, ao lado de um Sandero.

Testemunhas localizados pelos policiais militares contaram que o corpo era de uma vítima de linchamento. O crime ocorreu na frente do padrasto e da mãe de um dos agressores, que admitiram o crime e contaram que o filho tinha fugido na companhia de dois outros comparsas.

A mãe do suspeito contou que a vítima teria feito uma manobra com seu veículo dentro do beco, e isso desagradou seu filho e os amigos. Os quatro cercaram o veículo.

Ao se ver cercado, segundo a mulher, o motorista teria tentado fugir, arrancando o veículo, mas bateu num poste. Nesse instante, os quatro perseguidores o tiraram, à força, de dentro do carro, e iniciaram as agressões.

A mulher disse ter implorado ao filho para que parasse e não agredisse o homem, mas que seus apelos não adiantaram. A versão é confirmada pelo padrasto que disse aos policiais ter sido ameaçado pelo enteado, caso o denunciasse.

Traficante

Um dos agressores, o homem de 20 anos, segundo informações da PM, seria gerente do tráfico de drogas na região, e tinha sido preso no último dia 17 de março. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

