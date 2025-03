Grande BH: vereador usa pandeiro para cobrar obras a prefeito músico

Com um pandeiro na mão e um buraco cheio de água suja ao fundo, o vereador Fernando Pereira da Silva (PP), mais conhecido como Nandinho, fez um apelo por obras na Avenida I, no Bairro Castanheira, em Santa Luzia, na Grande BH.

Em vídeo, ele cobrou da prefeitura melhorias na via e sugeriu uma comemoração animada quando o problema for resolvido, um pagode ao lado do prefeito. A provocação não foi aleatória. O chefe do Executivo municipal, Paulo Bigodinho (Avante), tem um histórico musical e chegou a integrar grupos de pagode na década passada.

O vereador aproveitou a referência musical para reforçar o desafio. "Nosso prefeitão gosta de tocar um tantan, então a gente está resolvendo essa situação, e depois vamos comemorar com um pagode. Eu posso trazer esse seu tantan, vamos bater um toque para comemorar com solução", diz o vereador.

Apesar do tom bem-humorado, o vereador reforçou que a demanda é séria e precisa de resposta. "Brincadeiras à parte, é com muita seriedade que a gente vem cobrar da prefeitura", diz. Enquanto falava, Nandinho apontava para o buraco atrás dele, mas não entrou em detalhes sobre outros problemas enfrentados pelos moradores.

A gravação logo repercutiu entre os moradores. Alguns elogiaram a forma irreverente de cobrança, enquanto outros questionaram se a postura crítica era a mesma durante a gestão anterior, comandada pelo Pastor Sérgio. Já uma parcela dos apoiadores de Nandinho confessou não ter captado a referência musical.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santa Luzia para obter um posicionamento e aguarda retorno.