A Polícia Civil indiciou a proprietária da Festeja Kids, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, pelo crime de estelionato e concurso material. O caso estava em investigação há mais de um mês depois que mais de 250 famílias denunciaram que contrataram a empresa para realização de festas infantis. O serviço, no entanto, não foi realizado.

Segundo um cálculo feito pelas vítimas, mais de R$ 470 mil foram depositados em contas Livian Sampaio Rezende, sem que as festas fossem entregues conforme o combinado. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Livian, de 34 anos, mas até o fechamento da reportagem ela ainda não tinha sido presa. O inquérito foi concluído e a instituição informou que dona da casa de festas está foragida.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da vítima.

Relembre o caso

O caso estourou final de semana do dia 18 de maio. No sábado (18/5), a Festeja Kids anunciou a falência por causa de problemas financeiros . No entanto, diversos clientes denunciaram nas redes sociais que Livian teria passado a semana inteira fazendo uma promoção.

A ação prometia desconto para os clientes que pagassem, via PIX, pela festa. Dezenas de pais contrataram o serviço, fizeram o envio do dinheiro, mas se surpreenderam com o comunicado de encerramento das atividades da empresa.

"Fui fazer uma festa para meu filho de seis anos e paguei R$ 1.800 pelo PIX. No sábado, descobri que a empresa estava em falência. O dinheiro nem é o problema. A maior frustração é explicar para o meu filho que não terá mais festa", relatou a cabeleireira Cristina Vieira, de 38 anos.