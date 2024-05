A Polícia Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, está investigando um possível caso de estelionato envolvendo a empresa Festeja Kids, uma casa de festas infantis que encerrou suas atividades de forma abrupta no último sábado (18/5).

Diversas famílias que contrataram os serviços da empresa, realizando pagamentos integrais ou parciais para comemorações de aniversários, estão agora sem a expectativa de receber os serviços contratados ou o reembolso do valor empregado.



O Estado de Minas fez contato com a defesa da Festeja Kids, mas ainda não obteve retorno. Em um comunicado divulgado aos clientes, a empresa afirmou que se encontra em "situação de total e completa insolvência financeira", mas garantiu que iria reembolsar todos os que se sentirem lesados.

No entanto, a falta de clareza sobre os prazos e procedimentos para a devolução dos valores tem deixado os clientes preocupados e sem uma solução imediata.



PC pede para vítimas denunciarem casa de festas

O caso está sob a responsabilidade da delegada Bianca Mondaini, que está liderando a investigação. Ela orienta todas as vítimas a registrarem a ocorrência em algum posto da Polícia Militar e a comparecerem à 5ª Delegacia de Polícia, localizada no Bairro de Lourdes, para formalizar a denúncia. "É importante que todas as vítimas registrem a ocorrência para que possamos ter uma dimensão real do número de prejudicados e avançar nas investigações", afirmou a delegada.