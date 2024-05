Um homem de 26 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar enquanto comemorava o aniversário. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (20/5), em Januária, no Norte de Minas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento pelo Bairro Cerâmica quando se deparou com várias pessoas correndo. Ao perguntarem sobre o motivo da correria, os agentes foram informados que um tiro havia sido disparado dentro de um bar.

Os policiais entraram no estabelecimento e encontraram um homem ferido e caído no chão. Notaram ainda que algumas pessoas estavam tentando fugir pelos fundos do local. Durante a abordagem de três frequentadores, os policiais ouviram barulhos vindo do telhado.

Os militares acionaram o Samu e solicitaram o apoio de outras equipes para cercar a área. Conseguiram abordar um jovem de 20 anos que estava em cima do telhado. Ao ser questionado sobre a arma usada no crime, ele afirmou que a jogou no telhado, sobre um dos banheiros do estabelecimento. Ele disse aos policiais não saber o motivo do homicídio.

As pessoas presentes no bar relataram que estavam participando da celebração do aniversário da vítima, até que ouviram um disparo dentro do bar. O homem ferido, antes de morrer, afirmou que o jovem detido no telhado tinha atirado nele.

A proprietária do bar confirmou que havia autorizado a confraternização, mas não estava presente no local no momento do incidente. Ela também relatou ter ouvido o tiro.

Por causa desses relatos, o jovem que foi encontrado no telhado foi preso e levado para a Delegacia. A arma encontrada também foi apreendida. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso.