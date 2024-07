A Polícia Militar de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, prendeu, neste domingo (7/7), um homem que agrediu e fraturou dois braços e a coluna de uma mulher, de 37 anos, que foi achada caída no meio da rua. O preso seria um traficante.





Segundo a vítima, um homem chegou em sua casa procurando por seu marido, mas ele não estava em casa. Ela disse ao homem que não sabia o paradeiro dele.





O criminoso passou a agredir a mulher usando um pedaço de madeira. Deferiu golpes na cabeça e nos braços e, antes de deixar a casa, o homem disse que iria buscar um revólver para matá-la.





Acionados por vizinhos, policiais foram no local e encontraram a mulher com um corte na cabeça e caída no chão, rodeada por uma poça de sangue. A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Paracatu.





Ela passou uma descrição do agressor aos policiais, que encontraram o homem, de 23 anos, no Bairro Chapadinha. Segundo o boletim de ocorrências, ele estava em frente de casa junto com várias pessoas.





Retaliação

Os policiais deram voz de prisão ao homem, momento em que uma mulher se revoltou, passou a xingar os policiais e investiu contra estes, dando socos e chutes.







Outros vizinhos também se rebelaram, criando um tumulto. Foi preciso um reforço policial para controlar a situação. Os dois foram presos e levados para a delegacia, onde foram autuados.