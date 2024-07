O Corpo de Bombeiros combate incêndio florestal às margens do Rio Guavinipã, na Fazenda das Pedras, em Bocaiuva, no Norte de Minas, em 2021

Instituições que integram a Força Tarefa Previncêndio se reuniram nesta segunda-feira (8/7) no auditório do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para apresentar as estratégias e o planejamento para enfrentamento aos incêndios florestais em unidades de conservação (UCs) de Minas Gerais durante o período de estiagem, que vai de julho a outubro.







Até o momento, em 2024, foram registradas 46 ocorrências internas - resultando em uma área atingida de 609,17 hectares - e 29 no entorno das unidades de conservação - o que representa uma área atingida de 69,41 hectares.





Além disso, a previsão do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), é a de que, neste período, as chuvas fiquem abaixo da média, principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Triângulo. Segundo Heriberto dos Anjos, meteorologista do órgão, este já é um fator esperado para esta época do ano. Porém, a quantidade de dias consecutivos sem chuva pode fazer com que o número de focos de queimadas aumente no estado.





“Já adotamos uma série de medidas para prevenção, incluindo queimas prescritas, trabalhos de conscientização ambiental, monitoramento e capacitação de pessoas. Boa parte dessas ações já foi adotada. Agora entramos num momento mais crítico do ano, no momento de maior atenção para o combate aos incêndios. Iremos nos reunir mensalmente, ordinariamente e também extraordinariamente caso alguma situação exija", explicou o gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Rodrigo Bueno Belo.

Leia também: MG: incêndio em vegetação se alastra e atinge cerca de 50 carros em pátio





Segundo o IEF, agora, no período seco, quando os incêndios intensificam, são feitas as ações de combate, organização das brigadas e alinhamentos entre as instituições envolvidas. “A principal ação é a contratação de brigadistas, um reforço de mão de obra”, afirma Belo. Ele destaca que há brigadistas voluntários que também trabalham no combate ao fogo.







O trabalho é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e envolve:





o Instituto Estadual de Florestas (IEF);

a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec);

o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG),

a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG);

a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG);

a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa);

o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)





Leia também: Van de torcedores do Corinthians que saiu de BH bate e mata três pessoas

Minas Contra o Fogo





A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, destacou o trabalho de capacitação junto aos municípios. Em 2024, a iniciativa é desenvolvida em parceria com 24 municípios de Minas e prevê a capacitação de brigadistas, auxílio na elaboração e execução de planos de contingência para prevenção e combate em áreas públicas e privadas, além de orientação às prefeituras para decretação de estado de emergência, em caso de necessidade.

Leia também: Incêndio de grandes proporções atinge mata no entorno da Arena MRV, em BH





"Estamos trabalhando junto às prefeituras para estruturar os municípios para que tenham condição de nos apoiar em um primeiro esforço. Nosso principal indicador de desempenho é o tempo de resposta. Quanto mais rápido um incêndio florestal é atendido, menores vão ser as consequências", destacou Marília.





O programa Minas Contra o Fogo integra os municípios que mais tiveram focos de incêndios em suas unidades de conservação estaduais, entre 2013 e 2021.





Os municípios aptos a integrar o programa recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), doados pelo IEF, como: vestimentas, capacetes, luvas, óculos e coturnos, além de instrumentos de combate ao fogo, como abafadores e bombas costais. Além de equipar, o programa vai capacitar 147 brigadas florestais municipais ao longo dos próximos anos, com 33 municípios aderindo à primeira edição, em 2023. Até o momento, na segunda edição, em 2024, foram 24 municípios.