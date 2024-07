Incêndio foi na Via Expressa, no Bairro Califórnia. Ainda não há estimativa do tamanho da área queimada

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma mata na Via Expressa, próximo à Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (7/7). A queima aconteceu na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, sentido Contagem, no Bairro Califórnia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas ou outros danos. Três equipes foram empenhadas no incêndio, completamente debelado por volta de 19h52. Ainda não há estimativas do tamanho da área queimada.