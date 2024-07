Ônibus desgovernado mata duas pessoas em Divinópolis

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na noite desse sábado (6/7) ao serem atingidas por um ônibus desgovernado no Bairro Campina Verde, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu durante a festa do Reinado.





Conforme o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o freio de mão do ônibus escolar rompeu próximo à Rua Alto do Chuá. O veículo desceu o morro desgovernado e atingiu um homem e duas mulheres.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuou na ocorrência. A equipe socorreu as vítimas, porém duas delas morreram.





A mulher, de 40 anos, estava consciente, porém confusa, queixando-se de dor nas costas, com fratura no braço esquerdo, escoriações no abdômen e pernas. O Samu encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde morreu.





Já o homem, sem idade divulgada, estava confuso, não conseguia movimentar as pernas. Ele foi transferido para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). Porém, ao dar entrada, o quadro se agravou e ele não resistiu.





Uma mulher, de 55 anos, estava consciente, com a pressão arterial alterada. Contudo, recusou atendimento hospitalar.





Freio de mão





Os bombeiros estabilizaram o veículo para evitar novos acidentes. O ônibus também atingiu carros que estavam no local. A Polícia Civil (PCMG) investiga o caso. Não havia ninguém dentro do veículo no momento do acidente.





Em nota, a prefeitura de Divinópolis lamentou o ocorrido. "Com imenso pesar, tristeza e dor manifesta sua solidariedade e condolências aos familiares e amigos das duas vítimas que vieram a óbito, rogando a Deus que conforte os corações neste momento de luto".





Informou, também, que está acompanhando o caso junto à Polícia Civil.





*Amanda Quintiliano especial para o EM