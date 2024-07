A semana em Belo Horizonte será de temperaturas baixas ao amanhecer e anoitecer e sem previsão de chuva, segundo o ClimaTempo. Neste domingo (7/7), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com tempo seco.





A temperatura mínima foi de 12°C, a máxima estimada é de 27°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.





Na Região Oeste, a Estação Cercadinho registrou a temperatura mínima de 14,9°C, com sensação térmica de 7,5 ºC, às 5h. Na Estação da Pampulha, a temperatura mínima foi 15,2°C com sensação térmica de 16,4ºC, às 6h. No Aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi 12°C , às 6h.





A segunda-feira (8/7) será de céu com algumas nuvens durante todo o dia. A temperatura máxima indicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 26°C e a mínima é de 14ºC.

Na terça-feira (9/7), a temperatura fica entre 14°C e 27ºC e o céu com nuvens durante todo o dia.





A quarta-feira (10/7) será de céu com poucas nuvens, temperatura mínima prevista para os 13°C e máxima de 27ºC.





A quinta-feira (11/7) será de céu nublado, porém, sem previsão de chuva. A temperatura fica entre 15ºC e 29ºC.





Previsão para Minas

O domingo será de céu parcialmente nublado com névoa úmida ou nevoeiro no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado no Norte. Nas demais regiões de Minas, céu claro com névoa seca.