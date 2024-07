Uma van com torcedores do Corinthians que voltavam de Belo Horizonte sofreu um acidente que matou três pessoas, na madrugada desta segunda-feira (8), na BR 262, em Ibatiba, no Espírito Santo. Os torcedores assistiram ao jogo contra o Cruzeiro, ocorrido no estádio do Mineirão, às 16h desse domingo (7), válido pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do estado capixaba, o acidente aconteceu por volta de 1h40, no km 169 da BR 262 (em frente ao posto ABS, trevo de Iúna).

A colisão frontal envolveu a van e um ônibus, deixando 11 vítimas no total, sendo duas pessoas mortas ainda na rodovia e uma que morreu em um hospital próximo. As outras vítimas tiveram ferimentos e foram socorridas no local.

Todas as vítimas são ocupantes da van em que estavam os torcedores do Corinthians que saiu de BH. O ônibus estava em sentido contrário (Vitória-BH).

Caso se repete

NO dia 20 de agosto do ano passado, um ônibus com torcedores do Corinthians, também voltando do jogo contra o Cruzeiro, tombou na BR-381, altura do Km 526, em Brumadinho, na Grande BH, matando sete pessoas e deixando 36 feridos.



O motorista do ônibus que transportava torcedores do Corinthians responderá na Justiça por homicídio culposo. A 1ª Vara da Comarca de Brumadinho recebeu a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra Cleber Felipe Vicente Martins por homicídio culposo multiplicado por sete vezes.

O motorista conduzia o veículo sem autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e sem o certificado do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), e o ônibus já havia sido reprovado em inspeção devido ao sistema de freios inadequado.