Local do crime no bairro Nova Cachoeirinha

Um homem, de 41 anos, foi assassinado na noite desse domingo (7), no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima teria cometido um estupro no aglomerado Nova Cachoeirinha, o que possivelmente motivou o crime.

Ainda segundo a PM, o homicídio aconteceu por volta das 20h30 e a vítima foi atingida por três tiros na cabeça.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo da vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autoria do crime ainda serão investigadas pela Polícia Civil.