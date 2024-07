As temperaturas amenas pela manhã deram uma trégua nesta segunda-feira (08/7), em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a mínima foi de 15°C, mais alta que as do fim de semana, quando os termômetros ficaram na casa dos 12°C.

Entretanto, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira, a sensação térmica foi de 11,8ºC, às 4h. Já a previsão meteorológica permanece igual, com céu claro a parcialmente nublado com tempo seco.



A temperatura máxima estimada para à tarde é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

Dias mais frios de BH em 2024

1° - 10,4°C em 01/06/2024



2º - 11,0°C em 05/07/2024



3° - 11,4°C em 31/05/2024

Fonte: Defesa Civil de BH