Uma batida de frente entre uma caminhonete e uma carreta feriu duas pessoasnesse domingo 07/7), em Francisco de Sá, na Região do Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu no km 488 da BR-251 e foi necessário isolar a pista por causa da batida. Frente da caminhonete ficou toda destruída.

Uma das vítimas foi imobilizada pelo Samu; a outra, o passageiro da caminhonete, ficou retido no veículo. Foi necessário o uso de ferramentas desencarceradoras para tirar a vítima. Sendo ambas conduzidas pelo Samu para hospitais em Montes Claros.

O motorista ficou com dores no tórax e na cabeça. O passageiro, de 71 anos, queixou-se de dores também no tórax e no braço direito. Já o motorista da carreta nada sofreu.

Após o atendimento das vítimas, os bombeiros jogaram serragem no óleo derramado na pista, que ficou interditada por cerca de 2 horas. A equipe da Polícia Rodovia Federal (PRF) também esteve no local e permaneceu até a retirada da caminhonete e a liberação total da rodovia.