Bombeiros no incêndio

Um incêndio destruiu a residência de um casal de idosos na noite desse domingo (07/7), em Lagoa Santa, na Grande BH.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o casal é acumulador de objetos e essa pode ser a causa do incêndio no Bairro Várzea.

As chamas teriam se iniciado no lixo no quintal e atingido a cozinha da residência. Na imagem é possível ver a quantidade expressiva de materiais presente na residência.

Cinco viaturas dos bombeiros foram empenhadas para o incêndio. Ninguém se feriu.