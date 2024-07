O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra policiais agredindo um homem com chutes e pontapés e com um cassetete

Imagens de uma câmera de segurança da 34ª Exposição Agropecuária de Miradouro, na Zona da Mata, mostram policiais militares agredindo um homem com um cassetete, chutes e pontapés. A situação aconteceu na última sexta-feira (5/7) e viralizou nas redes sociais. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após o homem importunar mulheres e agredir um idoso que o advertiu.





O vídeo mostra cinco policiais militares no local. No início da gravação é possível ver dois agentes agredindo o homem de 23 anos com um cassetete. O jovem cai no chão com os golpes em sequência. A agressão continua mesmo com o homem caído.





Veja vídeo:





Em nota, a Polícia Militar informou que o jovem não acatou as ordens dos policiais militares e estava “bastante exaltado e agressivo, investiu contra os policiais militares com chutes e socos”. A corporação informou ainda que “utilizaram de força, uso de bastão, para quebrar a resistência do autor e realizar sua prisão”.

A corporação ressaltou que foi acionada por populares que presenciaram o homem de 23 anos agredindo um idoso com chutes e socos, caindo no chão inconsciente. Ele foi levado para o Hospital São Paulo, em Muriaé, mas seu estado de saúde não foi informado.





A PM ainda declarou que o "vídeo de poucos segundos que foi divulgado nas redes sociais não mostra toda dinâmica do ocorrido. Foram arroladas testemunhas que presenciaram toda ação e a Polícia Militar encaminhará à Polícia Judiciária outras provas que auxiliarão na apuração dos fatos. Como forma de garantir a lisura, transparência e apurar a conduta da equipe policial, o Comando do 47º BPM irá instaurar um procedimento administrativo”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice