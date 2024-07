Uma mulher, de 48 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido foi resgatada na noite dessa segunda-feira (8/7), em Espinosa, no Norte de Minas. O homem, de 28 anos, foi preso em flagrante. A denúncia do crime foi feita da própria família da vítima que acionou a polícia após não conseguir contato com a mulher.





A vítima contou aos policiais ter sido ameaçada, agredida fisicamente e ter tido o celular quebrado pelo marido. Ela também relatou que o homem a proibia de voltar a sua cidade natal, em São Paulo. Os familiares da mulher acionaram a Polícia Civil após não conseguirem ter contato com a mulher via telefone.

Os policiais iniciaram a investigação na zona rural onde o casal mora com o intuito de encontrar a vítima e entender o contexto. Os agentes conseguiram identificar o lugar onde a mulher estava sendo mantida em cárcere. “A vítima está recebendo o devido suporte e acompanhamento das autoridades”, garantiu o delegado responsável pelo caso, Eujécio Coutrim.





De acordo com os agentes, após o fim das investigações o suspeito poderá ser indiciado por cárcere privado, destruição de propriedade alheia e violência doméstica.